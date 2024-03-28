Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области

Самоподрыв россиян на мине в Херсонской области. Фото: кадр из видео

При попытке оккупантов установить противолодочную мину, их моторку снесло течением на такую ​​же мину, установленную ранее. В результате подрыва, лодка с тремя оккупантами разлетелась в разные стороны.



Видео опубликовал командир группы аэроразведки «Птицы Мадяра» Роберт Бровди на своем youtube-канале.







«Дал и взял в одном флаконе: самоликвидация саперов-червяков», — подписал видео подорвавшихся россиян Бровди.



Ранее бойцы 67 ОМБР Добровольческий Украинский Корпус показали, как остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» восточнее села Богдановка, Бахмутского района Донецкой области.