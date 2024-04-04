Пасічник запропонував перейменувати луганський сквер на честь «русской весны» — ідею розкритикували у соцмережах

Голова окупаційної адміністрації «ЛНР» Леонід Пасічник запропонував перейменувати один із скверів окупованого Луганська на сквер так званої «русской весны».



«Я пропоную один із скверів перейменувати на сквер "русской весны"… Адже це наша новітня історія… Про це забувати не можна», — цитує Пасічника місцеве видання ЛИЦ, підконтрольне «ЛНР».



Користувачі соціальних мереж розкритикували таку пропозицію. Нині цей сквер має ім'я «Героїв Великої вітчизняної війни». Місцеві жителі пишуть, що ця ідея їм не подобається.

«Ну, тільки не сквер Героїв ВВВ! Це вкидання таке? Не вірю, що таке сказано».

Це вкидання таке? Не вірю, що таке сказано». «Зовсім кукуха... Побудуйте новий сквер і назвіть його хоч їм. Пасічника».

«Назвіть так РК, який збудуєте. А парк ВВВ не треба чіпати! Герб вже зганьбили».

Прихильники Кремля називають «російською весною» події 2014 року, коли Росія розпочала окупацію українських територій. У березні 2014 року було окуповано спочатку Крим, потім професійні збройні угруповання РФ під виглядом «добровольців» проникли на територію Донецької та Луганської областей. Слідом за проросійськими мітингами на Донбасі розпочалися бойові дії.