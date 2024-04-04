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Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях

04 апреля 2024, 18:19

Пасечник предложил переименовать луганский сквер в честь «русской весны» — идею раскритиковали в соцсетях

Глава оккупационной администрации «ЛНР» Леонид Пасечник предложил переименовать один из скверов оккупированного Луганска в сквер так называемой «русской весны». 

«Я предлагаю один из скверов переименовать в сквер русской весны… Ведь это наша новейшая история… Об этом забывать нельзя», — цитирует Пасечника местное издание ЛИЦ, подконтрольное «ЛНР».

Пользователи социальных сетей раскритиковали такое предложение. Сейчас этот сквер носит имя «Героев Великой отечественной войны». Местные жители пишут, что эта идея им не нравится.

  • «Ну только не сквер Героев ВОВ!  Это вброс такой? Не верю, что такое было сказано».
  • «Совсем кукуха... Постройте новый сквер и назовите его хоть им. Пасечника».
  • «Назовите так ЖК, который построите. А парк ВОВ не надо трогать! Герб уже испоганили».

Сторонники Кремля называют «русской весной» события 2014 года, когда Россия начала оккупацию украинских территорий. В марте 2014 года был оккупирован сначала Крым, затем профессиональные вооруженные группировки РФ под видом «добровольцев» проникли на территорию Донецкой и Луганской областей. Вслед за пророссийскими митингами на Донбассе начались боевые действия. 

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