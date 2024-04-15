Російські війська 12 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області

Обстріл Донецької області не припиняється ні вдень, ні вночі. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російської окупанти 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 15 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. В Очеретиному 1 людина загинула та 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки. Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами були Катеринівка та Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська.

Краматорський район. У Лиманській громаді росіяни обстріляли Ямполівку та Терни. Вранці агресор обстріляв Слов'янськ — пошкоджені 2 багатоповерхівки. Під вогнем опинилися села Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці — 3 будинки. У Часовоярській громаді є влучення по 14 приватних будинках та багатоповерхівці. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та 2 нежитлові споруди.

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 59 жителів, у тому числі 3 дитини.