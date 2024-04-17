Окупант отримав строк за розстріл мешканця Київської області

Російський загарбник отримав строк за розстріл мешканця Київської області. Фото: СБУ

До 12 років позбавлення волі засуджено російського окупанта, який розстріляв мешканця Київщини під час боїв за столицю 2022 року. Про це у середу, 17 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про Радика Гукасяна — 29-річного контрактника з 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

«Під час боїв за Київ він разом з іншими загарбниками розстріляв цивільне авто поблизу Бучі, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка у лісі. Українські захисники взяли Гукасяна в полон під час запеклих боїв на Херсонському напрямку у серпні 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що Гукасян був у складі окупаційного угруповання Росії, яке з перших днів брало участь у вторгненні в Україну.

На Київщині він разом із спільниками обстрілював і грабував будинки місцевих жителів, а награбоване майно відправляв до РФ.

Гукасян визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб.

З огляду на співпрацю зі слідством суд призначив йому 12 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що журналісти встановили командира, який міг віддати наказ про розстріл українських військовополонених.