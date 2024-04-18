У захопленій Горлівці у лікарні загинула 12-річна дівчинка: причина

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області у місцевій лікарні наприкінці минулого року померла 12-річна дівчинка. За словами її матері, причина смерті дитини — неякісне обстеження. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Повідомляється, що 26 грудня 2023 року Лідія Іванченко привезла 12-річну доньку Сашу до лікарні № 1 у Горлівці. Дівчинка скаржилася на головний біль та кровотечу з носа. Її одразу госпіталізували до дитячого відділення, однак не провели обстеження і без аналізів ставили крапельниці.





Стан здоров'я дівчинки стрімко погіршувався. Наступного дня вона вже непритомна опинилась у реанімації, а за кілька годин дитини не стало.



«Магній сульфат, актовегін, мілдронат були введені внутрішньовенно за 30 хвилин, хоча дорослим ці препарати вводять протягом 3 годин. Після цього у моєї доньки виникли гострий головний біль, пітливість, блювання, підвищення температури тіла та артеріального тиску. Для визначення компетентного діагнозу не проводили жодного аналізу», — розповіла мати загиблої Саші.



Медичний експерт у своєму висновку написав, що причиною смерті став набряк головного мозку через гострий вірусний енцефаліт. Проте дівчинку не лікували від цього захворювання.



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