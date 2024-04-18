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В захваченной Горловке в больнице погибла 12-летняя девочка: причина

18 апреля 2024, 11:51

В захваченной Горловке в больнице погибла 12-летняя девочка: причина

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области в конце прошлого года скончалась 12-летняя девочка в местной больнице. По словам ее мамы, причина смерти ребенка – некачественное обследование. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сообщается, что 26 декабря 2023 года Лидия Иванченко привезла 12-летнюю дочь Сашу больницу №1 в Горловке. Девочка жаловалась на головную боль и кровотечение из носа. Ее сразу госпитализировали в детское отделение, однако не провели обследование, а также без анализов ставили капельницы..



В тоже время состояние здоровья девочки стремительно ухудшалось. На следующий день ребенок уже без сознания очутился в реанимации, а через несколько часов ее не стало.  

«Магния сульфат, актовегин, милдронат были введены внутривенно через 30 минут, хотя взрослым эти препараты вводят в течение 3 часов. После этого у моей дочери появились острая головная боль, потливость, рвота, повышение температуры тела и артериального давления. Для определения компетентного диагноза не проводили никакого анализа», — рассказала мама погибшей Саши.

Медицинский эксперт в своем заключении написал, что причиной смерти стал отек головного мозга из-за острого вирусного энцефалита. Однако девочку не лечили от этого заболевания.

Ранее мы писали, что утром 12 апреля оккупированный город Рубежное Луганской области попал под обстрел. В группировке «ЛНР» заявили, что ранены семь человек. Один человек погиб.

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