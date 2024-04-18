Ексдиректор «Маріупольтранс» проведе 4 роки у виправній колонії за отримання великого хабаря

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області районний «суд» призначив чотири роки позбавлення волі за одержання хабаря колишньому директору муніципального підприємства «Маріупольтранс». Про це повідомляє проросійське видання ДАН.



«Іллічівським районним судом міста Маріуполя визнано винним колишнього директора МУП АГМ «Маріупольтранс» Нехаєва К.А. у скоєнні злочину, передбаченого п. «в» ст. 290 КК РФ», — сказано у повідомленні.



Нехаєв проведе чотири роки у виправній колонії суворого режиму.



Раніше засудженого затримали співробітники управління ФСБ Росії під час отримання хабаря у великому розмірі.



Нагадаємо, начальника відділу одного з відділів поліції Старобільського райуправління ГУНП у Луганській області та його підлеглого викрили на здирництві та отриманні хабарів.