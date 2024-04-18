Экс-директор «Мариупольтранс» проведет 4 года в исправительной колонии за крупную взятку

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области районный «суд» назначил четыре года лишения свободы за получения взятки бывшему директору муниципального предприятия «Мариупольтранс». Об этом передает пророссийское издание ДАН.



«Ильичевским районным судом города Мариуполя признан виновным бывший директор МУП АГМ «Мариупольтранс» Нехаев К.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 290 УК РФ», — сказано в сообщении.



Нехаев проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима.



Ранее осужденный был задержан сотрудниками управления ФСБ России во время получения взятки в крупном размере.



Напомним, начальника отдела одного из отделов полиции Старобельского райуправления ГУНП в Луганской области и его подчиненного разоблачили на вымогательстве и получении взяток.