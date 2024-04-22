Російські окупанти за добу 9 разів атакували Донеччину: Філашкін розповів про наслідки

За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак десятки пошкоджених будівель, житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. В Українську Селидівської громади 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 6 двоповерхівок і 11 адмінбудівель. В Селидовому поранено людину, пошкоджені 4 п'ятиповерхівки і адмінбудівля. Ще 1 людина поранена у Прогресі Гродівської громади. У Новогродівці пошкоджена адмінбудівлю.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка, Терни і Зарічне. Під вогнем — Костянтинівка та прилеглі села.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і 2 нежитлові споруди. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що російські окупанти 22 квітня тричі обстріляли Селидівську громаду на Донеччині. Внаслідок російської атаки одна людина постраждала, також пошкоджено будинки та будівлі критичної інфраструктури.