Над Бєлгородською областю РФ збили один дрон

Сьогодні, 22 квітня, у Російській Федерації працювала протиповітряна оборона. Відомо про збиття одного дрона. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 12:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві наголосили, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області.



Раніше писали, що російський літак скинув чергову авіабомбу на Бєлгородську область. За даними ASTRA, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, було знайдено в районі хутора Стадників Шебекинського міського округу.