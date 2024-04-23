Окупанти скинули на Селидове авіабомбу: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Селидівську громаду. Фото: прес-служба

Вранці, 23 квітня, російська армія знову атакувала Селидівську громаду Донецької області. Цього разу під вогонь потрапило місто Селидове. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Селидівська громада під постійними ворожими обстрілами. Приблизно о 04:20 російські війська обстріляли місто Селидове з УМПБ Д-30СМ (російська авіабомба – ред.)», — йдеться у повідомленні.





Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 приватних житлових будинків та лінії електромереж.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ вкотре 22 квітня атакували Українську Селидівську громаду Донецької області.