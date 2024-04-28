На Донеччині окупанти за добу поранили 2 мешканців — Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 27 квітня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 27 квітня росіяни поранили 2 жителів Донецької області — в Красногорівці», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1938 осіб, отримали травми — 4845. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська Росії захопили село Бердичі на Авдіївському напрямку Донецької області.