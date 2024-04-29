На Донеччині через бойові дії без електроенергії понад 3600 абонентів в 11 населених пунктах

На Донеччині через бойові дії без енергопостачання залишилося 3633 абоненти в 11 населених пунктах, повідомили в Міненерго.

Ремонтні бригади вже зажили 1566 точок обліку в 5 населених пунктах.



«На ранок залишається знеструмленим 101 населений пункт, загалом – 47,8 тисяч абонентів. Внаслідок пошкодження газопроводів відключено від газопостачання 123 споживачі», — додали в міністерстві енергетики.



Раніше при обстрілі області ДТЕК завершив світло до 6,6 тисячі будинків.