Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок атак РФ за добу в Донецькій області

Російські війська минулої доби, 29 квітня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про двох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Красногорівці», — написав він.



За словами Філашкіна, ще двоє людей дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1939 людей, поранені — 4850. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти 29 квітня використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Цей боєприпас призначений для ліквідації живої сили.