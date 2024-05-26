Армія РФ з початку доби найбільше атакувала на Покровському напрямку — Генштаб

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак російських окупантів — лише 24 рази росіяни намагалися покращити тактичне становище. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«З початку доби найбільше ворог атакував на Покровському напрямку. Загалом вже 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення. На цей час відбуваються пʼять бойових зіткнень біля Новоолександрівки і Яснобродівки, ще по одному — в районах Калинового, Сокола і Уманського», — йдеться у повідомленні.



На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів їх відкинули назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника неподалік Вовчанська та Липців. По цих самих населених пунктах, а також біля Нескучного, Зеленого і Глибокого ворог завдав загалом вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.



На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбиті, бойові дії тривають. Ситуація контрольована.



На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.



Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку: поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Всі атаки відбиті.



На Времівському напрямку армія РФ застосувала вісім НАРів по району Старомайорського. Безуспішними були три атаки окупантів — біля того ж Старомайорського і неподалік Роздільного.



На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет поблизу Лобкового та проводили одну штурмову дію у бік Малої Токмачки.



На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів російські терористи скинули біля Берислава, Високого, Тягинки і Велетенського.



Раніше ми писали, що Збройні сили України за минулий тиждень з 19 по 26 травня знищили 8 900 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки.