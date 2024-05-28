Сили ППО збили всі дрони, якими атакувала армія РФ

Сьогодні вночі, 28 травня, російська армія вкотре завдала удару по Україні дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили усі «шахеди». Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«Вночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — написав він.





За уточненою інформацією, російські безпілотники збили підрозділи Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.



Раніше ми писали, що вдень 27 травня армія РФ атакувала одразу кілька областей України, які межують із Росією та окупованими територіями.