ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ і 14 танків: зведення Генштабу

Втрати Росії у війні проти України за добу 2 червня становили 1270 російських окупантів. Крім того, Сили оборони знищили військову техніку, зокрема, 14 танків, 47 артилерійських систем та 22 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.06.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 511 130 військових РФ.
Зазначимо, що за тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.
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