ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ і 14 танків: зведення Генштабу

Втрати Росії у війні проти України за добу 2 червня становили 1270 російських окупантів. Крім того, Сили оборони знищили військову техніку, зокрема, 14 танків, 47 артилерійських систем та 22 бойові броньовані машини. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.06.24 орієнтовно склали:

особового складу -511130 (+1270) осіб ліквідовано;

танків – 7779 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 15002 (+22) од.;

артилерійських систем – 13280 (+47) од.;

РСЗВ - 1090 (+1) од.;

засоби ППО – 824 (+3) од.;

літаків – 357 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40) од.;

крилатих ракет – 2268 од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од.;

спеціальної техніки – 2199 (+4) од.





З початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 511 130 військових РФ.



Зазначимо, що за тиждень, з 26 травня по 2 червня, ЗСУ ліквідували 8670 російських військових. Також знищено 1443 одиниці озброєння та техніки.