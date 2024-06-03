ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 14 танков: сводка Генштаба

Потери России в войне против Украины за сутки 2 июня составили 1270 российских оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили военную технику, в частности, 14 танков, 47 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 511 130 военных РФ.
Отметим, что за неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также уничтожено 1443 единицы вооружения и техники.
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