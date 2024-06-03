ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 14 танков: сводка Генштаба

Потери России в войне против Украины за сутки 2 июня составили 1270 российских оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили военную технику, в частности, 14 танков, 47 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:

личного состава –-511130 (+1270) человек ликвидировано;

танков - 7779 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 15002 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 13280 (+47) ед.;

РСЗО - 1090 (+1) ед.;

средства ПВО - 824 (+3) ед.;

самолетов - 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) ед.;

крылатых ракет - 2268 ед.;

кораблей/катеров - 27 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) ед.;

специальной техники - 2199 (+4) ед.





С начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 511 130 военных РФ.



Отметим, что за неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также уничтожено 1443 единицы вооружения и техники.