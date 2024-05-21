«Білі янголи» евакуювали 14 цивільних та десяток тварин з Красногорівки

Евакуація людей та тварин з Красногорівки під обстрілами. Фото: кадр із відео

Спецекіпаж «Білі Янголи» зміг евакуювати з Красногорівки 14 місцевих жителів, а також їхніх домашніх улюбленців. Відео порятунку опублікували на Facebook-сторінці правоохоронців Донеччини.







«Переховували людей від дронів у гаражі. Поліцейські ризикнули життям заради порятунку цивільних – і перемогли. Попри ближні бої та дронову атаку, спецекіпажу поліції спільно з волонтерами вдалося врятувати 14 жителів, а також з десяток собак і котів», - розповіли правоохоронці.

Евакуація людей та тварин з Красногорівки під обстрілами. Фото: кадр із відео

Людям доводилося ховатися разом з тваринами у гаражі під час обстрілів міста. Фото: кадр із відео

Людям доводилося ховатися разом з тваринами у гаражі під час обстрілів міста. Фото: кадр із відео

У поліції запевняють, що наразі доступ до Красногорівки вкрай ускладнений, у місті залишається близько 500 людей. Раніше повідомлялося, що у місті Вовчанськ, за який іде бій, перебуває до 500 мирних жителів.