Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі

У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram

Війська РФ атакували Дніпро рано вранці. Агресор ударив ракетами просто під час повітряної тривоги. У місті прогриміли щонайменше два вибухи. За даними моніторингових груп, противник вдарив ракетою X-59. Про це повідомляє місцевий телеканал D1.

Перед атакою Повітряні сили України заявили про активність російської тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу пуску крилатих ракет. Потім повідомлялося про запуск із балістичного озброєння з боку окупованого Криму.

Вибухи прогриміли приблизно о 5-й годині ранку. Місцеві Telegram-канали повідомили, що два вибухи було чутно, коли у місті лунала повітряна тривога. Інші стверджують, що вибухів було три.

Після вибухів у Дніпрі було видно, як у небо здіймається дим, а жителі міста почали знаходити уламки ракет посеред дороги.

Крім того, місцеві повідомляють, що у будинках, розташованих поряд із епіцентром вибуху, вилетіли вікна. Також у деяких будинках зруйнувало дахи та спотворило стіни. Вилетіли вікна і у школі.

Оновлено. Сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Станом на 8:30 відомо про 7 постраждалих.



Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.



Зазвичай агресор застосовує для ударів по Дніпру авіаційні ракети Х-59, а також балістику та дрони типу «Шахед».

Нагадаємо, 3 травня росіяни завдали ударів по селу на Донеччині. Серед загиблих – дванадцятирічний хлопчик.