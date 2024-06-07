Вранці росіяни вдарили по Селидовому авіабомбами

Наслідки ранкового обстрілу міста Селидове Донецької області. Фото: МВА

Російські військові вкотре обстріляли місто Селидове Донецької області. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що вранці 7 червня, приблизно о 06:05, російські війська обстріляли Селідове двома авіабомбами УМПБ Д-30СН.

«Пошкоджено будівлі двох підприємств, п'ять багатоповерхових житлових будинків, три магазини та аптеку», — йдеться у повідомленні.

У МВА також заявили, що постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає.

Раніше повідомлялося, що 5 червня приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 6 мирних громадян.