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У Харківській області російський безпілотник убив людину на скутері

22 квітня 2025, 10:46

У Харківській області російський безпілотник убив людину на скутері

Російські військові обстріляли Харківську область Фото: обласна прокуратура Російські військові обстріляли Харківську область Фото: обласна прокуратура

У селі Івашки Золочівської громади Богодухівського району Харківської області FPV-дрон уразив 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, увечері під артилерійський обстріл потрапив Куп'янськ.

«Снаряди розірвалися у приватному житловому секторі. Постраждала – 58-річна місцева мешканка – перенесла важку стресову реакцію», – йдеться у повідомленні.

За обома епізодами під процесуальним керівництвом Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — «Порушення законів та звичаїв війни».

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