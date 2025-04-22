У Харківській області російський безпілотник убив людину на скутері

У селі Івашки Золочівської громади Богодухівського району Харківської області FPV-дрон уразив 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Крім того, увечері під артилерійський обстріл потрапив Куп'янськ.
«Снаряди розірвалися у приватному житловому секторі. Постраждала – 58-річна місцева мешканка – перенесла важку стресову реакцію», – йдеться у повідомленні.
За обома епізодами під процесуальним керівництвом Куп'янської та Богодухівської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — «Порушення законів та звичаїв війни».
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