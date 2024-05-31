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Прикордонники на Бахмутському напрямку знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК російських окупантів

31 травня 2024, 13:18

Прикордонники на Бахмутському напрямку знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК російських окупантів

На Бахмутському напрямку українські прикордонники атакували позиції російських окупантів та ліквідували величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що військові бригади «Помста» завдали нищівних ударів за допомогою FPV-дронів.

«Розбили 3 гармати Д-30 і гармату 2А65 «Помста-Б», також виявили та знищили 2 польові склади з боєкомплектом противника, а ще вночі важким бомбером «Вампір» вразили 2 ворожі автомобілі — УАЗ 3303 і легковик», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, прикордонники знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК росіян.

Раніше ми писали, що на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області ССО вдарили по позиціях росіян FPV-дронами. Відео опублікував 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.

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