Прикордонники на Бахмутському напрямку знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК російських окупантів

На Бахмутському напрямку українські прикордонники атакували позиції російських окупантів та ліквідували величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



Зазначається, що військові бригади «Помста» завдали нищівних ударів за допомогою FPV-дронів.



«Розбили 3 гармати Д-30 і гармату 2А65 «Помста-Б», також виявили та знищили 2 польові склади з боєкомплектом противника, а ще вночі важким бомбером «Вампір» вразили 2 ворожі автомобілі — УАЗ 3303 і легковик», — йдеться у повідомленні.



Таким чином, прикордонники знищили 4 гармати, 2 автомобілі та 2 склади БК росіян.



Раніше ми писали, що на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області ССО вдарили по позиціях росіян FPV-дронами. Відео опублікував 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.