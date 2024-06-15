Шестеро людей на Донеччині постраждали за добу через атаки російських окупантів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 14 червня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак шестеро цивільних зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 14 червня росіяни поранили 6 жителів Донецької області: 4 у Гірнику, 1 у Зарічному та у Птичому», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1996 осіб, дістали поранення — 5024. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 14 червня завдали авіаудару по місту Гірник у Донецькій області.