Шесть человек в Донецкой области пострадали за сутки от атак российских оккупантов

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 14 июня, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак шесть гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 14 июня россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 4 в Горняке, 1 в Заречном и Птичьем», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1996 человек, получили ранения — 5024. Общее количество жертв россиян на Донетчине подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска днем 14 июня нанесли авиаудар по городу Горняк в Донецкой области.