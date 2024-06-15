Обвалення під'їзду у Шебекіно РФ: семеро людей загинули, багато постраждалих

Обстріл Шебекіно. Фото: В'ячеслав Гладков

Внаслідок обвалення під'їзду багатоквартирного будинку у місті Шебекіно Бєлгородської області загинули п'ятеро людей, шестеро — дістали поранення. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



«З-під завалів вдалося підняти останки 4 осіб. Ще одна загибла — жінка, яку доставили до обласної лікарні. Постраждалу прооперовали, але тяжкість поранень виявилась несумісною з життям», — написав він.



З горішніх поверхів будівлі врятовано 6 осіб.





Пошуково-рятувальні роботи завершені.



Раніше ми писали, що 14 червня у російському місті Шебекіно стався обстріл, внаслідок якого зруйновано під'їзд у житловому будинку.