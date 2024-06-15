Армія РФ за добу понад 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені десятки будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під удар потрапили чотири райони регіону, пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджені 2 будинки і підприємство.





Покровський район. У Гірнику Курахівської громади поранені 4 людини, пошкоджені 14 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Також у громаді обстріляні Курахове і Веселий Гай.





Краматорський район. У Лимані 1 будинок зруйнований і 11 пошкоджено; у Зарічному поранена людина, пошкоджені 6 будинків.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків у Північному і 9 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Сіверську 1 будинок знищений і 2 пошкоджені.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 14 червня завдали авіаудару по місту Гірник у Донецькій області.