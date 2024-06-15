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Армия РФ за сутки более 10 раз обстреляла Донетчину: повреждены десятки домов

15 июня 2024, 10:59

Армия РФ за сутки более 10 раз обстреляла Донетчину: повреждены десятки домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали четыре района региона, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Ситуация в регионе следующая:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены 2 дома и предприятие.



Покровский район. В Горняке Кураховской громады ранены 4 человека, повреждены 14 многоэтажек, 35 частных домов, 3 админздания и инфраструктурный объект. Также в громаде обстреляны Курахово и Веселый Гай.



Краматорский район. В Лимане один дом разрушен и 11 повреждены; в Заречном ранен человек, повреждены 6 домов.

Бахмутский район. В Торецкой громаде повреждены 10 домов в Северном и 9 в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома. В Северске один дом уничтожен и 2 повреждены.

Ранее мы писали, что российские войска днем 14 июня нанесли авиаудар по городу Горняк в Донецкой области. 

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