Кабмін готує рішення для зниження тривалості відключення світла. Що потрібно знати українцям

Уряд значно скоротить список споживачів із гарантованим електропостачанням. Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За його словами, зараз на останньому етапі перебуває робота над оптимізацією списку споживачів із гарантованим електропостачанням.

«Згідно з результатами цієї роботи, список має бути значно зменшений. Це дозволить більш рівномірно розподіляти ліміт електроенергії, що має призвести до збільшення кола споживачів, які охоплюються графіками стабілізаційних відключень, одночасно знижуючи тривалість таких відключень. Я очікую, що рішення буде ухвалено завтра», – заявив Бойко.

Нагадаємо, що в Україні змінилися графіки відключення світла 17 червня.