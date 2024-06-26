Пасічник представив кандидата на посаду глави «уряду ЛНР»: це громадянин Росії

Зліва майбутній так званий голова «уряду ЛНР» Єгор Ковальчук. Фото: особиста сторінка голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника у Телеграм

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник представив кандидатуру на посаду так званого голови «уряду ЛНР» Єгора Ковальчука. Про це повідомив сам Пасічник.

За його словами, Ковальчук вісім років обіймав відповідальні посади у банківській сфері, після чого був заступником голови Адміністрації Челябінська, де опікувався сферою міського господарства, а потім перейшов на роботу в уряд регіону.

«До 2023 року обіймав посаду заступника губернатора Челябінської області. Випускник «Школи губернаторів» - програми розвитку кадрового управлінського резерву Вищої школи державного управління. Все життя займався питаннями ЖКГ, енергетики та промисловості у рідній для нього Челябінській області, у Ханти-Мансійському автономному окрузі та Міністерстві будівництва РФ. На цей час обіймає посаду голови міста Міасса», – сказав він.

Колаборант заявив, що до затвердження нового глави «уряду ЛНР» виконувати його обов'язки буде перший заступник – Юрій Говтвін.

«Сергій Козлов, який обіймав посаду «глави уряду», продовжить працювати над розвитком регіону у новій якості», – резюмував голова угруповання «ЛНР».

Нагадаємо, що голова угруповання ДНР Денис Пушилін зняв з посади так званого віцепрем'єра «ДНР» Владислава Васильєва.