Із п'яти населених пунктів Донецької області примусово евакуюють сім'ї з дітьми

У Донецькій області проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми з п'яти населених пунктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької області ухвалили рішення про проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади», — написав Філашкін у Telegram.

За словами голови ОВА, це рішення було спрямоване на узгодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Також на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів щодо евакуації з Торецької громади. Щодня агресор обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, перебувати тут вкрай небезпечно», — додав Філашкін.

Нагадаємо, 24 червня в ефірі національного телемарафону голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що продовжуватиметься примусова евакуація з міста Торецьк Донецької області.