Зеленський приїхав до прифронтового Покровська

Зеленський приїхав до Покровська. Фото: ОП

Сьогодні, 26 червня, президент України Володимир Зеленський вкотре відвідав Донецьку область — місто Покровськ. У прифронтовому регіоні він представив нового командувача Об'єднаних сил, ним став генерал Андрій Гнатов. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.



«Разом з нашими воїнами, разом з Головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій», — зазначив він.





Президент, розповідаючи про нового командувача Об'єднаних сил, зазначив, у Гнатова достатньо досвіду та знань для того, щоб знищувати російських окупантів на передовій.



Крім того, глава держави зустрівся з військовослужбовцями 110-ї та 47-ї бригад, а також провів нараду з безпеки та підтримки людей.



«Буде окрема розмова у Києві, зокрема з чиновниками, які мають бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І здивувався, що деякі профільні чиновники не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки», — резюмував він.



Відомо, що раніше цю посаду обіймав Юрій Содоль, проте 24 червня на сайті Офісу президента з'явився указ про його звільнення.



Зазначимо, що російські війська продовжують атакувати населені пункти Донеччини. Лише за 25 червня росіяни поранили 11 мешканців, один — отримав поранення, несумісні з життям.