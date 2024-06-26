Армія РФ масовано атакувала Донеччину: у прокуратурі розповіли про постраждалих

Сьогодні, 26 червня, російська армія завдала ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області, зокрема, під удар потрапили Бахмутський, Волноваський та Покровський райони. Відомо, що 11 цивільних постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
«26 червня 2024 року армія держави-агресора завдала ударів із різних видів озброєння по населених пунктах Бахмутського, Волноваського та Покровського районів», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що у селі Комар внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, 74-річна мешканка отримала поранення. Ще одна жінка, 50 років, травмувалася, ймовірно, під час авіаобстрілу у місті Селидове, 53-річний чоловік — у селищі Нью-Йорк.
Також ЗС РФ з артилерії та авіаційних бомб обстріляли Торецьк. Постраждали троє жінок та один чоловік. Крім того, росіяни скинули авіаційну бомбу на село Мемрик. У цьому населеному пункті травмувалися троє жінок та чоловік.
Усі постраждалі перебувають у медичній установі.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки та автотранспорт.
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми писали, що у селищі Ямпіль Донецької області з рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та господарські будівлі.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях