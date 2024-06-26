Черговий російський танкер зайшов у порт Маріуполя

Ще один російський танкер зайшов до морського порту окупованого Маріуполя. Фото: Андрющенко Time

В окупованому Маріуполі помітили ще один російський танкер. Він став четвертим, який увійшов до місцевого порту за останні дні. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, цього разу вдалося уважно розглянути та проаналізувати стан ємностей прямо навпроти місця швартування танкера.

«Тут знаходяться великі танки, які були пошкоджені під час боїв за Маріуполь. Однак зараз вони в стані після ремонту і наново пофарбовані», — зазначив радник мера.

З урахуванням місця швартування та безпосередньої близькості, Андрющенко вважає, що паливо зберігають саме тут.

Раніше повідомлялося, що до морського порту Маріуполя 14 червня зайшов перший з початку окупації російський танкер.