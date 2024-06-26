Безпілотник знищив базу російських військових у Бєлгородській області

Російські військові облаштували місце базування у будівлі школи у селі Мощене Бєлгородської області. Внаслідок нещодавнього удару дрона-камікадзе місце базування солдатів повністю згоріло. Про це повідомило російське видання ASTRA.

Зазначається, що в результаті детонації та подальшої пожежі відомо як мінімум про одного загиблого солдата. Ще один постраждав.

Видання уточнює, що йдеться про покинуту школу в селі Мощене Яківлівського міського округу у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований за 25 кілометрів від кордону з Україною.

Про удар дрона вчора, 25 червня, повідомляв губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram. Російський чиновник написав, що у селі Мощене «внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи».

Також наголошується, що цей навчальний заклад давно не функціонує за своїм призначенням.

Видання повідомляє, що через «приліт» безпілотника, пожежу в будівлі та можливу подальшу детонацію було проведено евакуацію з найближчих будинків 200 осіб.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 25 червня на Бєлгородську область РФ було здійснено масовану повітряну атаку.