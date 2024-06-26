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На Донеччині за добу росіяни вбили одного місцевого жителя та 11-х поранили

26 червня 2024, 09:30

На Донеччині за добу росіяни вбили одного місцевого жителя та 11-х поранили

Окупаційна армія РФ минулої доби, 25 червня, обстріляла населені пункти Донеччини. Внаслідок атаки одна людина загинула, також відомо про 11 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 25 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Золотій Ниві», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 11 людей поранені.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 023 людини, поранені — 5141. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що росіяни атакували місто Селидове авіаційною бомбою.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
Події
Війна

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