Україна та РФ провели обмін полоненими: додому повернулися майже 100 військових, серед них захисники «Азовсталі»

Українські захисники, які повернулися з російського полону. Фото: Офіс Президента України

25 червня ще 90 українських військових повернулися додому із російського полону. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, йдеться про воїнів Нацгвардії, ВМС, армії, тероборони та прикордонників.

«Ті, хто боронив Маріуполь. Ті, хто боронив ЧАЕС. Ті, хто був на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямах», – розповів Зеленський.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців. Зокрема, звільнено 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з «Азовсталі». З полону також звільнені п'ятеро нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Нагадаємо, що 31 травня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися понад 70 захисників та четверо цивільних.