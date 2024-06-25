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Головне за день: Армія РФ намагається прорватися до Торецька. Ордери на арешт Шойгу та Герасимова

25 червня 2024, 23:48

Головне за день: Армія РФ намагається прорватися до Торецька. Ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Політика

 25 червня офіційно розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Крім того, переговори проводитимуть і з Молдовою.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін звільнив Владислава Васильєва з посади «віцепрем'єр-міністра» псевдореспубліки. Громадянин РФ Васильєв обійняв посаду в «уряді ДНР» у жовтні 2023 року.

Суспільство

 25 червня ще 90 українських військових повернулися додому із російського полону. Серед них 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців. Зокрема, звільнено 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з «Азовсталі». З полону також звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

На Донеччині проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми з п'яти населених пунктів. Це селище Дробишеве Лиманської громади, села Нова Полтавка, Новоєленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади.

У прифронтовому місті Покровськ Донецької області до широкомасштабного вторгнення РФ проживало 86 тисяч людей. Нині у населеному пункті – майже удвічі менше. 

Онлайн-видання «Телеграф» із посиланням на неназвані джерела заявило про нібито втечу з навчального центру «Десна» у Чернігівській області шести колишніх в'язнів у формі та зі зброєю, які погодилися приєднатися до збройних сил. У командуванні Сухопутних військ назвали цю інформацію фейковою.

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, окупанти просунулися неподалік Мар'їнки на Курахівському напрямку в районі Красногорівки.

Постачання артилерійських снарядів, уповільнене місяцями політичних суперечок у США, почали надходити до українських підрозділів на лінії фронту. Про це пише агентство Reuters, репортери якого відвідали артилерійський підрозділ ЗСУ у Донецькій області.

РФ вранці обстріляла Торецьк та селище Золота Нива з артилерії та авіації: одна людина загинула, четверо поранені.

У Торецьку під час обстрілу постраждав екіпаж благодійного фонду «Схід SOS». Ударною хвилей вибило скло у машині, осколкових поранень зазнав водій. Крім того, у фонді додали, що через постійні удари російських окупантів надходить все більше заявок від жителів на евакуацію. 25 червня у цьому населеному пункті працювали 3 екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, 2 з них — маломобільні.

Ще двоє людей постраждали в Кураховому - загарбники скинули авіаційну бомбу на центр міста. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки.

У Маріупольському порту російські окупанти облаштували військову базу. За інформацією пресслужби Маріупольської міськради, підрозділи Росгвардії для постійного базування використовують колишню автобазу порту на вулиці Флотській.

У РФ 17 червня загинув начальник загону спеціального призначення Прикордонної служби ФСБ Росії з Бєлгородської та Воронезької областей Олексій Ляпін із позивним «Зірка». Наголошується, що Ляпін загинув унаслідок підриву, особисто виконуючи бойове завдання.

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