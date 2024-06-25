Чи готові фортифікації поблизу Покровська? Що з евакуацією та водопостачанням? Інтерв'ю з головою міста

Начальник МВА Покровська Сергій Добряк. Фото: Новини Донбасу

Російська армія активно наступає на кількох напрямках лінії фронту. Однією з проблемних ділянок є Покровський напрямок. Після окупації Очеретиного росіяни прагнуть прорватися до траси «Покровськ — Костянтинівка». Під ударом опиняються міста Донеччини, які раніше були умовно «тиловими» — Селидове, Мирноград і найбільше з них — Покровськ.



Це місто стало важливим логістичним хабом для ЗСУ, його вже обстрілювали, але тепер лінія фронту поступово наближається. Чи готовий Покровськ до нових викликів? Чим живе місто сьогодні? «Новини Донбасу» обговорили це з начальником військової адміністрації Покровська Сергієм Добряком.







— Скільки людей було у місті до початку повномасштабного вторгнення? Скільки їх зараз? Чи переважають серед них пенсіонери? І чи багато дітей?



— До повномасштабного вторгнення Росії у нашій громаді мешкало 86 тисяч осіб. Нині у нас майже 52 тисячі, точніше, 51 800. З них 12 400 — вимушені переселенці, які мешкають безпосередньо в нашій громаді. Щодо дітей, то в громаді залишилося 60%, а 40% виїхали разом із сім'ями.



— Покровськ дедалі частіше зазнає обстрілів. Чи їдуть зараз люди масово з міста? Чи організовано евакуацію?



— По-перше, з першого дня у нас організовано обласний евакопункт, де працює евакуаційна комісія, включаючи наших співробітників. Раз на вісім днів відправляється евакуаційний поїзд до Рівненської області. Таким чином, евакуація у нас не припинялася. Були хвилі, коли люди поверталися і знову виїжджали масово. Наразі евакуація йде за планом. У середньому відтік людей становить близько 500-540 осіб на місяць.



— У якому стані перебуває місто зараз? Які райони найбільш зруйновані?



— Центральна частина міста зруйнована достатньо сильно, включно з центром також зазнало руйнувань селище заводу.

Наслідки обстрілів Покровська військами РФ. Фото: Новини Донбасу

— Освітні, спортивні заклади та дитячі садки працюють лише онлайн. Чи є ті, які працюють офлайн? Як щодо інших соціальних об'єктів, наприклад лікарень? Чи постраждали вони від атак російської армії? Чи вистачає лікарів?



— Усі освітні, спортивні та культурні об'єкти працюють виключно онлайн. Жоден із них не працює офлайн. Щодо постраждалих лікарень, так, постраждала центральна лікарня, відома як «залізнична лікарня». Там вікна були пошкоджені двічі внаслідок обстрілу і двічі доводилося міняти шибки. Щодо лікарів, то це системна проблема як для України, так і для Донецької області в цілому. До початку широкомасштабної війни ми також мали дефіцит лікарів і сімейних лікарів — це факт. Нині ми спостерігаємо невеликий відтік, але ми маємо 50% лікарів від необхідної кількості.



— Найголовніша проблема, про яку повідомили місцеві жителі, — відсутність водопостачання. Яка зараз ситуація з водою у місті та які перспективи?



— Після того, як російські окупанти зруйнували дамбу на Карлівському водосховищі й ми втратили це джерело питної води, ми змогли створити альтернативне джерело завдяки підтримці та заздалегідь продуманій політиці, включаючи обласну військову адміністрацію, партнерів із Червоного Хреста та Мирноградської міської адміністрації. Зараз у нас вода за розкладом: три години за п'ять. Ми також продовжуємо бурити свердловини, щоб повністю перейти до автономного водопостачання. У нас зараз понад 300 свердловин, і наша мета досягти хоча б 500. Це включає як приватні, так і міські свердловини, які бурили самі городяни та за допомогою донорів, таких як Water Mission та «Карітас». Найближчим часом ми плануємо буріння ще 6 свердловин. Впевнений, що спільними зусиллями ми впораємося із цим завданням.

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

— Ще однією проблемою, виділеною місцевими мешканцями, є раннє припинення роботи міського транспорту. Чи може місцева влада вплинути на цю ситуацію?



— Я гадаю, що в деяких випадках ми зможемо це зробити. Наприклад, можна продовжити час роботи на деяких маршрутах індивідуально та точково, щоб забезпечити транспортування з роботи. Я вважаю, що це можливо за обраними маршрутами.



— На скільки захищений Покровськ з погляду будівництва оборонних споруд? Жителі міста кажуть, що укріплення є у бік Дніпропетровської області. Однак, з боку окупованої частини Донецької області масштабного будівництва немає. Чи виділялися кошти з міського бюджету на будівництво фортифікацій?



– Зрозуміло. Можливо, мешканці їздять у бік Дніпра, але не в бік окупованої частини, тож вони не мають змоги побачити, що будується. У Покровському районі ведеться будівництво високоешелонованої організаційної оборони як міста, а й району. Ресурси виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів. Щодо безпосередньо лінії оборони, яка будується поблизу міста Покровська, вона визначена військовим керівництвом. Ми вдячні соціально-відповідальному бізнесу за фінансування цього проєкту. Щодо можливих витрат на оборонні споруди з місцевого бюджету, ми виділили 13 мільйонів гривень на матеріали, які зберігатимуться у матеріальному резерві. Якщо вони знадобляться, вони будуть оперативно передані військовим.

– Як зараз наповнюється бюджет міста? Насамперед з яких податків? Чи можна дізнатися про конкретні цифри?



— Я виділив би два основні джерела. Перше джерело незмінно існувало до війни й у воєнний час — це бюджетоутворююче підприємство шахтоуправління «Покровське», яке входить до компанії «Метінвест». Майже 75% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) надходить від цього підприємства. Також значний внесок у бюджет роблять наші фермери, соціально відповідальні підприємці та великі сільськогосподарські підприємства, які збільшили оплату за землю втричі. Це не лише відсотки, а й фактичні суми, які люди почали сплачувати. Тому я виділив би ці два джерела бюджету.

Покровськ. Фото: Новини Донбасу

— Як працює програма «ЄВідновлення» у місті? Скільки заявок надійшло?



— Наша громада активно працює над цим питанням та допомагає нашим мешканцям. Щодо зруйнованого житла, у нас подано 67 заявок, з яких опрацьовано 49. Це означає, що 49 сімей отримали сертифікати на загальну суму майже 68 мільйонів гривень (67 млн 700 тис. грн). Пошкодженого житла подано більше — лише 556 заявок, з яких опрацьовано 366 на суму майже 30 мільйонів гривень. Зруйнованого приватного житла заявлено понад 500 випадків. Однак, виникають проблеми. Ця проблема не є унікальною для нашої громади. У районі Покровського та в селах багато хто не має права власності. Раніше до цього ставлення було не дуже критичним. Тому більшість зараз відновлюють документи або вирішують питання зі спадщиною, що сповільнює процес. Якщо людина має право власності на квартиру або будинок, отримання сертифіката займає близько двох місяців. Так, саме так.