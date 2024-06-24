ЗСУ вдарили по військовій базі в анексованому Криму

ЗСУ завдали ракетного удару по військовій базі в Криму. Фото: телеграм-канал «Кіберборошно»

У неділю ввечері, 23 червня, у тимчасово анексованому Криму (Євпаторія) місцеві жителі чули вибухи. Є інформація, що Сили оборони вдарили по військовій базі у селі Вітине. Імовірно, балістичними ракетами ATACMS. Про це повідомляє телеграм-канал «Крим Сегодня. Новини».



За інформацією OSINT-дослідників, пожежа у селищі Вітине сталася на території 40-го окремого командно-вимірювального комплексу ВКС РФ, також відомого як Центр далекого космічного зв'язку.



Фахівці проєкту «Кіберборошно» зазначають, що на території 40-го командно-вимірювального комплексу напередодні вдень стояло 29 одиниць АТ (16 – поряд з офіцерським гуртожитком та 13 – на парковці). Імовірно, головною метою удару є фахівці, які проживають і працюють на території центру.





Крім того, у відомстві зазначають, що на території цього об'єкту був розташований щонайменше один комплекс РЕБ «Красуха», який призначений для прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів.





Раніше ми писали, що 23 червня в Севастополі працювала протиповітряна оборона РФ, в анексованому місті лунали вибухи, є загиблі та постраждалі. Окупанти стверджують, що ЗСУ атакували ракетами ATACMS.