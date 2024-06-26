РФ втратила ще 1 220 військових та 40 артсистем за добу — Генштаб

Станом на 26 червня окупаційна армія РФ втратила в Україні 1 220 солдатів пораненими та вбитими. Також Збройні сили України знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин (ББМ) та 40 артилерійських систем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 538 060 військових.
Раніше ми писали, що втрати російської армії в Україні 24 червня становлять 1 300 солдатів пораненими та вбитими. Також ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, 12 танків, 27 БПЛА та 51 артилерійську систему.
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