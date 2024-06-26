РФ втратила ще 1 220 військових та 40 артсистем за добу — Генштаб

Станом на 26 червня окупаційна армія РФ втратила в Україні 1 220 солдатів пораненими та вбитими. Також Збройні сили України знищили 4 танки, 19 бойових броньованих машин (ББМ) та 40 артилерійських систем. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 538 060 (+1220) осіб ліквідовано;

танків – 8 039 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 15 450 (+19) од.;

артилерійських систем – 14 321 (+40) од.;

РСЗВ - 1 108 од.;

засоби ППО – 863 од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 435 (+22) од.;

крилатих ракет - 2 324 (+13) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 407 (+45) од.;

спеціальної техніки – 2 409 (+6) од.

З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 538 060 військових.



Раніше ми писали, що втрати російської армії в Україні 24 червня становлять 1 300 солдатів пораненими та вбитими. Також ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки, 12 танків, 27 БПЛА та 51 артилерійську систему.