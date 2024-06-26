У селищі Ямпіль рятувальники ліквідували наслідки російської атаки

У селищі Ямпіль на Донеччині рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та господарські будівлі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Як зазначається, 25 червня російські окупанти обстріляли житловий сектор селища Ямпіль Краматорського району. На місце події прибули рятувальники.
«Під час прибуття було встановлено, що горить 5 господарських будівель за різними адресами, а також суха трава на відкритій території. Внаслідок обстрілу зруйновано 5 будинків та 6 господарських будівель», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежі споруд на загальній площі 136 кв. м, а також сухої трави на площі 1,5 га. Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що росіяни за 25 червня атакували 20 разів Донецьку область.
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