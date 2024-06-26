У селищі Ямпіль рятувальники ліквідували наслідки російської атаки

Рятувальники ліквідували наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У селищі Ямпіль на Донеччині рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки та господарські будівлі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, 25 червня російські окупанти обстріляли житловий сектор селища Ямпіль Краматорського району. На місце події прибули рятувальники.



«Під час прибуття було встановлено, що горить 5 господарських будівель за різними адресами, а також суха трава на відкритій території. Внаслідок обстрілу зруйновано 5 будинків та 6 господарських будівель», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежі споруд на загальній площі 136 кв. м, а також сухої трави на площі 1,5 га. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що росіяни за 25 червня атакували 20 разів Донецьку область.