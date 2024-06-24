«До нас уже не прилітає по 40 ракет на день, але це не значить, що нам легше». Що відбувається у Миколаєві

Зруйнована будівля Миколаївської обласної військової адміністрації. Фото: Альона Малашина / hromadske

Його називають «щитом півдня». Місто, що стало поперек горла окупантам у їхніх планах захопити регіон. Місто, що попри висадки десанту, танкові колони в середмісті, штурми з різних боків і часткову блокаду 2 роки тому встояло. А відтоді стало заслуженим містом-героєм.



Миколаїв. Широкий, вільний, залитий південним сонцем і водночас дещо похмурий: забиті фанерою вікна ледь не в кожному третьому будинку, й неприховані руїни самі за себе говорять про реалії прифронтового міста. У його серці — своя діра.



Тут часто згадують про ті 8 місяців пекла. Безперестанку лагодять труби. Стоять у чергах по воду. Приймають біженців. Миколаїв — усього в годині їзди від нещадно обстрілюваного Херсона. Скількох прихистили? Хто зі своїх повернувся?



У матеріалі hromadske — про те, як оговтується прифронтове південне місто, що вже понад два роки живе без питної води, із заблокованими портами та втратою майже всього великого й середнього бізнесу.

Стела на в'їзді до Миколаєва. Фото: Альона Малашина / hromadske

Корінного миколаївця можна впізнати за баклажкою води

«Не сипте сіль на рану! От єдиний доступ до води, найближчий до нас. А там далі така площа величезна стоїть пусткою, можна було б 4 свердловини зробити!..» — бурчить одна з літніх жінок, намагаючись набрати питну воду у два шестилітрових бутлі.



Натомість чоловік із середини черги тихо відповідає: «Добре, що хоч якась є вода. Зараз війна».

Люди у Миколаєві стоять у черзі, щоб набрати питної води. Фото: Альона Малашина / hromadske

Ті, хто з Миколаєва не виїздив, знають, як воно — місяць бігати під обстрілами в пошуках хоч якоїсь води. Тому до теперішніх проблем ставляться спокійніше.



Без централізованого водопостачання Миколаїв лишився ще у квітні 2022-го, коли російські окупанти підірвали водогін, яким у місто постачали воду з Дніпра. Тоді почали бурити свердловини й облаштовувати точки видачі питної води. Нині таких точок на майже півмільйонне місто — близько двохсот.

Табличка з графіком роздачі питної води. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Корінного миколаївця можна впізнати за баклажкою. Це правда. Ми до цього вже звикли. Але зараз із відключеннями набагато складніше. Я тут уже вдруге за день. Зранку не було води, бо вимкнули світло. Отак їздиш і мусиш шукати, де працює вода», — скаржиться Віктор, який нещодавно під’їхав на авто й став у кінець черги. Людський ланцюжок рухається повільно: із шести кранів працює один.



У Віктора Глухарєва дружина та троє дітей. Вода у них, каже, закінчується швидко. Тому вдома створили запас, а в машині завжди є порожні баклажки — ще ті, з якими він бігав у 2022-му. Вже трохи білі від осаду й пошарпані від часу. Новенькі на них хіба пластикові ручки: чоловік їх замінив, аби не викидати бутлів.

«Місяць тоді взагалі не було води. Ми ходили, шукали… Хтось роздавав у дворах — всі збігалися. І розкупили отакі баклажки. Ви думаєте, звідки ж вони всі з’явилися?»



Віктор Глухарєв, житель Миколаєва

Віктор Глухарєв із бутлями у черзі за питною водою. Фото: Альона Малашина / hromadske

Через місяць після підриву водогону в централізовану систему воду все ж подали, проте солону — з Дніпро-Бузького лиману. Це розв’язало проблему з технічною водою та водночас спричинило іншу біду — сіль фактично роз’їдає трубопровід зі сталі, міські мережі стрімко руйнуються. Тим часом новий водозабір із Південного Бугу обіцяють запустити не раніше кінця 2024-го.



Нині ж миколаївські дороги нагадують кротовини — то там, то там аварійні ділянки. Постійні прориви труб. У водоканалі кажуть: якщо раніше були 1–2 аварії на добу, то зараз — 15–20. Страждають і внутрішньобудинкові мережі, і побутова техніка.

Аварійні ділянки на дорогах Миколаєва. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Зараз технічна вода краща, ніж на початку. Хоча б більш-менш можна помитися. Але через воду в нас зламались посудомийна і пральна машинки. Останню вдалося відремонтувати, а от посудомийка так і не запрацювала», — каже Віктор.



Поки ми спілкувалися, дійшла черга чоловіка. Однак йому знов не пощастило: через відсутність світла тиск у накопичувачі впав — і вода текти перестала. Він не скаржиться, налаштований шукати інше джерело. Хоча й зізнається, що люди нині роздратовані:



«Отут зранку люди чубилися, щоб набрати води. А ось щойно я зайшов у магазин, і люди скаржились, що в них стало виробництво».

«Від розривів у небі вночі ставало світліше, ніж удень»

Більшість миколаївців, які виїздили на початку великої війни, вже повернулись — дехто одразу після звільнення Херсона, хтось уже згодом. За даними місцевої влади, населення в місті нині — 400 тисяч. На противагу довоєнним 480.



Щоправда, брак робочих місць у портовому місті відчутний — порти стоять, а великі й середні підприємства не працюють. Хто втратив майно через обстріли, а хто переїхав до інших регіонів. Фактично в Миколаєві працює лише мікробізнес.





Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

Хоч фронт від міста й віддалився, тривоги тут лунають декілька разів на добу; часто Миколаєву дістається від ракет і дронів. Утім місцеві кажуть: це не порівняти з 2022-м, коли вибухи тут не припинялися ні вдень, ні вночі.



«Одного разу була така сильна вибухова хвиля, що я прокинулась від того, що мене колихало на ліжку», — згадує Вікторія, продавчиня кав’ярні. Ми встигли замовити каву, доки не вимкнули світла.

«Моя квартира на 8-му поверсі, вікна виходять у бік Херсона й Чорнобаївки. Було видно все, як на долоні. Коли в небі щось розривалось, вночі ставало світліше, ніж удень».



Вікторія, жителька Миколаєва

Виїжджати дівчина відмовилася. Ходила на роботу навіть під постійними обстрілами. Тож коли зараз часто зникає електрика — для неї це найменша біда. Ну і що, що в закладі немає генератора? Зате є тьотя Оля.

Вікторія наливає окріп із чайника в термос під час відключення світла. Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

Жінка, що працює тут прибиральницею, заносить до кав’ярні емальований чайничок кип’ятку. «У нас усе продумано!» — сміється за прилавком дівчина.

«Ми залишаємось на бойовому посту»

На тлі міського руху в Миколаєві врізаються в очі незалатані фасади та голі руїни будівель. Відновлення тут триває повільно.



Самих лише житлових будинків у місті пошкоджено понад 4 тисячі. Ще понад сотню закладів освіти й понад десять закладів охорони здоров’я.

Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

Допомогу з відновленням зараз надають здебільшого міжнародні партнери й благодійні фонди. Зокрема, відновили лікарню швидкої медичної допомоги.



Головний лікар Олександр Дем’янов показує відновлений казахами травмпункт і частину головного корпусу. 1 серпня 2022 року росіяни прицільно вдарили сюди ракетою — в лікарню, яка на той час єдиною приймала тяжких поранених. Тут усе було в руїнах. Ніхто не загинув лише якимось дивом.



«Це була година ночі. Вийшло так, що на вулиці нікого не було. Машина, що стояла біля травмпункту, перелетіла метрів 50 через лінію електропередачі.



Під сходами зазвичай спав наш черговий лікар. Але тієї ночі приїхала його дружина, щоб переночувати в безпечному місці. Вони під тими сходами обоє не помістилися і перейшли в інший флігель будинку… А на те місце прилетіла С-300. Сходи від вибуху всі склалися вниз», — згадує Дем’янов.

Наслідки ракетного удару по лікарні швидкої допомоги, Миколаїв. 1 серпня 2022 року, Фото надане hromadske

Головний лікар розповідає, що на початку великої війни навантаження було шаленим. Працювали на адреналіні й емоційному підйомі. Запитую, як справи нині та чи не легше через меншу інтенсивність обстрілів.



«Порівняно краще. От тільки ми зараз працюємо на дві області: на нашу та на Херсонську. В цьому сенсі неспокійно. От дивіться: у нас зараз 240 ліжок у лікарні. На цю кількість уже 299 людей. 60 ліжок нейрохірургії, якої немає в Херсоні, а на них 106 людей», — показує Дем’янов записи в медичній документації.

Головний лікар миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Нейрохірургія, травматологія, урологія у Херсоні розбомблені. Тому ми приймаємо весь набір таких пацієнтів. Ми просто увійшли до цього ритму і працюємо в ньому».



Олександр Дем'янов, головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги

Лікар стверджує, що робота досі напружена: «Те, що до нас тепер не так часто прилітає, не означає, що нам від цього легше. Бо якщо десь приліт — ми одразу маємо бути напоготові. Скажімо так, на бойовому посту».



Насамкінець Дем’янов спокійно додає: «Знаєте, сьогодні в нас на слуху Херсон, Дніпро, Харків. А завтра на їхньому місці можемо бути ми».

«Ми знаємо, що це, коли прилітає по 40 ракет»

Миколаїв натепер прихистив понад 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість — саме херсонці, кажуть в обласній адміністрації. Це підтверджують і в одному з місцевих пологових будинків.



«Ми приймаємо дуже багато людей із Херсонського регіону. Там зараз неймовірно важко перебувати. Ми самі це переживали 8 місяців — коли в Миколаїв щодня прилітало по 40 ракет. Тому допомагаємо, як можемо», — ділиться в розмові з hromadske директор миколаївського пологового будинку № 3 Олег Іщенко.

Директор миколаївського пологового будинку № 3 Олег Іщенко. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Вони приїжджають як на пологи, так і на якісь складні оперативні втручання. Багато пацієнток, на жаль, занедбані. У них не було змоги під час окупації отримувати нормальну кваліфіковану допомогу. Ми бачимо багато наслідків цього», — додає лікар.



Лише кілька місяців тому в цьому пологовому облаштували нове укриття. Зараз там гарно, але порожньо. А першого дня повномасштабної війни в невеликому необлаштованому підвалі опинилися 700 людей. Під обстрілами там і оперували, і приймали пологи.

Олег Іщенко показує фото із новонародженою дитиною в укритті під час обстрілів міста у 2022 році. Фото: Альона Малашина / hromadske

Директор ділиться історією, що залишилася у його пам'яті назавжди.

«На початку вторгнення місто практично оточене, на підступах були бої. До мене приходять і кажуть: «Там на приймальному відділенні прийшов військовий до жінки. Можна його пропустити?». Я пішов його зустріти сам. Це був офіцер, який, вочевидь, усі ці два тижні був десь на передовій. Увесь брудний, пахне порохом. Лише білі зуби виднілись. Він був із величезним оберемком білих хризантем. Я його провів до дружини… На жаль, він потім загинув. Але ця історія зі мною назавжди».



Олег Іщенко, директор миколаївського пологового будинку № 3

Тепер, стверджує Іщенко, працювати легше, але це все ще, м’яко кажучи, далеке від комфортних умови: «Зараз ніби все спокійно. Проте щодня ми стикаємося з якимись нелегкими історіями: когось втрачаємо, когось лікуємо… Енергетика війни нікуди не пішла, вона в нас відчувається».



Відремонтоване укриття у Миколаївському пологовому будинку № 3. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Ці всі дяді тут загинули?»

Марічка Кудрінська живе в Миколаєві 10 років. Вона переселенка з Донецька, а нині сімейна лікарка й волонтерка. Місто, до якого вона ніяк не могла звикнути, полюбилось їй лишень після повномасштабного вторгнення. Тоді вона побачила єдність людей, які були готові його боронити до кінця. У цьому місті вона провела коханого на службу, та, як виявилося згодом, в останню путь.



«Тоді я якось інакше стала сприймати Миколаїв. Я не думала, що він так відреагує. Бо це місто, яке на виборах голосувало за регіонала Бойка. Тож це перетворення — це було круто. Жаль, що це довго тривати не може», — пригадує Марічка у розмові з hromadske.

«Обмеження, які є в місті, мінімальні. Просто, здається, ми трошки охреніли. У країні повномасштабна війна, а я нещодавно почула розмову, мовляв, така погана вода. Якась вона не така… А я собі думаю: слухайте, будьмо раді, що вона взагалі є!».



Марічка Кудрінська, лікарка та волонтерка з Миколаєва

Волонтерка Марічка Кудрінська. Фото: Альона Малашина / hromadske

У Миколаєві по-південному спекотно. Ввечері пішохідні вулиці чи набережна в середмісті стають людним місцем для вечірнього променаду. Під спів птахів і гул генераторів. Як і всюди, тут триває життя. Проте війна проривається звідусіль — і в центрі Миколаєва зяє його найбільша діра.

Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Коли вдарили по обладміністрації — це був, мабуть, найстрашніший виїзд. Адже коли приїжджаєш туди, де багато жертв, це найстрашніше. Розбір завалів та пошук тіл тривав майже тиждень… Тоді загинуло 37 людей» , — згадує Віктор Халявко, командир відділення однієї з миколаївських рятувальних частин.

Рятувальники у частині. Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

Нині на площі перед будівлею ОВА просто неба — виставка знищеної російської техніки. Мабуть, улюблене місце місцевих хлопчаків. Вони залазять у кабіни обгорілих та обстріляних машин, оглядають їх уздовж і впоперек. Старших зацікавив двигун у ЗІЛі. Виявилось, хлопці — майбутні автослюсарі.

Знищена російська техніка. Миколаїв. Фото: Альона Малашина / hromadske

«Мені цікаво, що може стати з технікою за влучання снаряда. Це мені може дати відповідь на якісь питання, коли я її ремонтуватиму. Можливо, вже й для ЗСУ», — каже 17-річний Максим.

Зруйнована будівля Миколаївської обласної військової адміністрації. Фото: Альона Малашина / hromadske