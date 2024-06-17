В окупованому Сєвєродонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії

Російські окупанти у тимчасово захопленому Сєвєродонецьку Луганської області займають порожні квартири. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами глави регіону, загальновідомо, що у Сєвєродонецьку не беруться за відновлення зруйнованого житла. Влаштовують показові ремонти у багатоповерхівках, які зазнали незначних пошкоджень.



«Наприклад, два роки простояли з пробитим дахом. Підрядники, які приїжджають з РФ, у кожному під'їзді займають порожні квартири на свій смак. Після завершення робіт, звісно, не залишаються там — забирають усе, що сподобалося, і передислокуються на інший об'єкт», — розповів він.



Крім того, Лисогор повідомив, що у будівлі поштового відділення у Біловодську окупанти відкрили «Поштаторг». Там пропонують придбати промислові, господарські та побутові товари. Росіяни обіцяють запровадити такі точки продажу і в інших містах та селах так званої «ЛНР».



Раніше ми писали, що на окупованих територіях Луганської області загарбники почали звітувати про попередні результати підготовки до осінньо-зимового періоду. Проте зруйновані росіянами Лисичанськ, Рубіжне та Севєродонецьк готуватимуть за окремим графіком.