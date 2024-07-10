РФ обстріляла село на Харківщині: загинула жінка

Армія РФ обстріляла селище Слатине Дергачівської громади. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Загинула жінка. На місці працюють рятувальники, ліквідують пожежі у приватних будинках та господарських спорудах. Трьох цивільних людей, які знаходилися в приміщеннях, вдалося врятувати», — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, російські військові у травні залучили трохи більше 10 тисяч людей до наступу у прикордонних районах Харківської області.