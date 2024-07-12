Боєць, який розстріляв товаришів по службі в Бєлгородській області, мстився за приниження

Боєць, що влаштував розстріл товаришів по службі в Бєлгородській області Росії, мстився їм за приниження. Фото: Baza

Військовослужбовець, який розстріляв товаришів по службі в Бєлгородській області, мстився їм за приниження. Про це пише російське видання Baza із посиланням на свої джерела.

За даними «Бази», слідчі розглядають цю версію як пріоритетну серед інших.

Після розстрілу та втечі 29-річного Олексія план «Перехоплення» запровадили у Грайворонівському районі, проте вже за годину його розширили на всю територію Бєлгородської області.

Оперативники також не відкидають, що Олексій міг втекти у бік Сумської області України: від місця події недалеко до кордону. Поки що зачіпок про перебування військовослужбовця немає.

Мотиви вбивства з'ясовують. Серед основних версій — помста товаришам по службі за приниження. Олексій застрелив двох людей та поранив одного.

Спочатку передбачалося, що він забрав із собою кулемет Калашнікова, але пізніше зброю знайшли недалеко від місця події.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець відкрив вогонь по людях у Бєлгородській області Росії, а потім втік із кулеметом та патронами.