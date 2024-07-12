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Расстрелявший сослуживцев в Белгородской области боец мстил им за унижения — СМИ

12 июля 2024, 15:58

Расстрелявший сослуживцев в Белгородской области боец мстил им за унижения — СМИ

Устроивший расстрел сослуживцев в Белгородской области России боец мстил им за унижения. Фото: Baza Устроивший расстрел сослуживцев в Белгородской области России боец мстил им за унижения. Фото: Baza

Военнослужащий, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области, мстил им за унижения. Об этом пишет российское издание Baza со ссылкой на свои источники.

По данным «Базы», следователи рассматривают эту версию как приоритетную среди других.

После расстрела и побега 29-летнего Алексея план «Перехват» ввели в Грайвороновском районе, однако уже через час его расширили на всю территорию Белгородской области. 

Оперативники также не исключают, что Алексей мог убежать в сторону Сумской области Украины: от места происшествия недалеко до границы. Пока что зацепок о нахождении военнослужащего нет. 

Мотивы Алексея выясняются. Среди основных версий — месть сослуживцам за унижения. Алексей застрелил двоих человек и ранил одного. 

Изначально предполагалось, что он унёс с собой пулемёт Калашникова, но позже оружие нашли недалеко от места происшествия. 

Ранее сообщалось, что военнослужащий открыл огонь по людям в Белгородской области России, а затем сбежал с пулеметом и патронами.

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