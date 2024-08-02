На Донеччині покращиться ситуація з водопостачанням: Кабмін спростив процедуру будівництва свердловин

У п'ятницю, 2 серпня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка покращить водопостачання у Донецькій області. Зокрема, документ несе за собою скорочення термінів реалізації проєктів будівництва нових артезіанських свердловин у регіоні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.



За словами глави уряду, це рішення є важливим, адже на Донеччині є проблема з водопостачанням.



«Сьогодні (2 серпня) затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що рятувальники доставили воду до Костянтинівки, Цукуриного та Дружківки Донецької області.