У Костянтинівці виникла пожежа на території приватного будинку: загинув пенсіонер

8 серпня о 09:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного будинку у місті Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горить літня кухня. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі всередині кухні бійці ДСНС виявили тіло чоловіка 1951 року народження.

Рятувальники повністю загасили пожежу о 10:23. Причини та обставини пожежі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, що 2 серпня у місті Краматорськ Донецької області загорілася багатоповерхівка, внаслідок чого загинув чоловік.